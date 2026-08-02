Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на $5 млрд

Сильнее всего снизилось состояние Михаила Прохорова — на $5,66 млрд, до $10,9 млрд. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,44 млрд, до $23 млрд, сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) — на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на $1,41 млрд, до $21,2 млрд, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на $1,16 млрд, до $22,6 млрд.