Новый газопровод построили в селе Виноградовка Хабаровского края

В селе Виноградовка Хабаровского района завершилось строительство 4,6 км распределительного газопровода. Здесь появилась возможность обеспечить газом 21 домовладение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
При этом техническая возможность газификации появилась у 400 домовладений. Жилые помещения к ресурсу будут подключать постепенно. На данный момент газом в селе Виноградовка пользуются 68 жителей.
— В условиях суровой дальневосточной зимы и неустойчивой погоды доступное и эффективное топливо является жизненной необходимостью, и мы призываем жителей тех районов, куда уже подведены сети, своевременно готовить домовладения к приему газа, чтобы следующий отопительный сезон встретить в тепле и комфорте, — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александр Черкашин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о новых газопроводах в Комсомольске-на-Амуре и в селе Георгиевка. Всего возможность подключения к газу получили почти тысяча домовладений.