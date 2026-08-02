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Новый газопровод построили в селе Виноградовка Хабаровского края

Возможность газификации получили десятки домовладений.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Виноградовка Хабаровского района завершилось строительство 4,6 км распределительного газопровода. Здесь появилась возможность обеспечить газом 21 домовладение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При этом техническая возможность газификации появилась у 400 домовладений. Жилые помещения к ресурсу будут подключать постепенно. На данный момент газом в селе Виноградовка пользуются 68 жителей.

— В условиях суровой дальневосточной зимы и неустойчивой погоды доступное и эффективное топливо является жизненной необходимостью, и мы призываем жителей тех районов, куда уже подведены сети, своевременно готовить домовладения к приему газа, чтобы следующий отопительный сезон встретить в тепле и комфорте, — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александр Черкашин.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о новых газопроводах в Комсомольске-на-Амуре и в селе Георгиевка. Всего возможность подключения к газу получили почти тысяча домовладений.