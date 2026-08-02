Новый газопровод построили в селе Виноградовка Хабаровского края

— В условиях суровой дальневосточной зимы и неустойчивой погоды доступное и эффективное топливо является жизненной необходимостью, и мы призываем жителей тех районов, куда уже подведены сети, своевременно готовить домовладения к приему газа, чтобы следующий отопительный сезон встретить в тепле и комфорте, — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александр Черкашин.