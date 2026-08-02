Соколы-балобаны из Татарстана пролетели над четырьмя регионами

Соколы-балобаны из Татарстана за неделю преодолели сразу четыре региона. За семь дней пернатые путешественники пролетели над Татарстаном, Башкортостаном, Удмуртией и Кировской областью. Учёные держат маршрут птиц под контролем, за их передвижениями следят с помощью GPS-трекеров.
Напомним, что программа по возрождению популяции сокола-балобана действует в Татарстане с 2023 года. Недавно в дикую природу отправились пять молодых птиц. Всего же за три года специалисты помогли адаптироваться к естественным условиям 49 особям.
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