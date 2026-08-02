Угрозу атаки БПЛА сняли в Волгоградской области спустя 10 часов

В Волгоградской области сняли угрозу беспилотной опасности, которая действовала почти 10 часов. В ночь с 1 на 2 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным Минобороны, за ночь российские системы ПВО уничтожили 635 беспилотников самолетного типа в 16 регионах страны, включая Волгоградскую область. Отбой беспилотной опасности объявили сегодня в около девяти утра по московскому времени.
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