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Угрозу атаки БПЛА сняли в Волгоградской области спустя 10 часов

Ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сняли угрозу беспилотной опасности, которая действовала почти 10 часов. В ночь с 1 на 2 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным Минобороны, за ночь российские системы ПВО уничтожили 635 беспилотников самолетного типа в 16 регионах страны, включая Волгоградскую область. Отбой беспилотной опасности объявили сегодня в около девяти утра по московскому времени.

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