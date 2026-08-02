В аэропорту Самары из-за опасности БПЛА задержаны 10 авиарейсов

Из 10 задержанных вылетов самолетов два авиарейса — в Санкт-Петербург, один — в Москву. Еще два авиарейса в Москву отменены. Также задержаны вылеты самолетов в Хургаду, Екатеринбург, Стамбул, Анталью, Сочи. В связи с опасностью БПЛА Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары Курумоч в утром в воскресенье в 5:17. Ограничения были сняты в 10:58 по местному времени.