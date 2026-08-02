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В аэропорту Самары из-за опасности БПЛА задержаны 10 авиарейсов

Из-за объявленного плана «Ковер», связанного с опасностью появления вражеских БПЛА, в воскресенье был задержан вылет из аэропорта Самары Курумоч 10 авиарейсов. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Источник: Коммерсантъ

Из 10 задержанных вылетов самолетов два авиарейса — в Санкт-Петербург, один — в Москву. Еще два авиарейса в Москву отменены. Также задержаны вылеты самолетов в Хургаду, Екатеринбург, Стамбул, Анталью, Сочи. В связи с опасностью БПЛА Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары Курумоч в утром в воскресенье в 5:17. Ограничения были сняты в 10:58 по местному времени.

Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 16 регионами европейской части России.

Как сообщал «Ъ-Волга», в воскресенье утром была совершена атака вражеских БПЛА на склад Wildberries в поселке Новосемейкино Красноярского района Самарской области.

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