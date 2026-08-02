Директора хабаровской школы, уволенного из-за возраста, восстановили в должности

Суд восстановил в должности директора школы, проработавшего 28 лет. Его уволили в 2025 году, но он посчитал, что это сделали с нарушениями и из-за возраста. Индустриальный районный суд Хабаровска признал увольнение незаконным — работодатель нарушил процедуру согласования, а в действиях усмотрели возрастную дискриминацию. Теперь бывший директор вернулся на работу. Ему компенсировали зарплату за время вынужденного прогула и моральный вред.