Ночной забег в Столице закатов состоялся на Нижне-Волжской набережной. Заявки на участие подали пять с половиной тысяч любителей бега. Физкультурники и спортсмены стартовали в 20:00 (дистанция 2 км), 20:30 (5 км) и 21:30 (10 км). На трассе участникам помогала энергичная музыка, а завершилось событие выступлением дуэта рэперов «СТЕРЕО ШИРИНА».
Соревнования состоялись в четвёртый раз. Их открыли министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, директор агентства «Рейтинг спорт» Наталия Бочарова и заместитель управляющего нижегородским отделением Сбербанка Станислав Романченко. АНО «Рейтинг спорт» — организатор Ночного забега, Сбер — стратегический партнёр. Соревнования проходят при поддержке регионального минспорта. Сам глава министерства принял участие в забеге на 5 километров.
Состязаниям также предшествовало награждение короля и королевы Ночного забега в Столице закатов. Они определялись онлайн-голосованием в соцсети «ВКонтакте», выбор был из 10 принцев и 10 принцесс (организаторы отобрали их по заявкам на этот конкурс). В итоге королём был признан заслуженный спасатель Нижегородской области Владимир Мордашов из города Павлово, а королевой стала победительница многочисленных конкурсов красоты Ольга Упман из Чебоксар.
Стартовали в Ночном забеге 4835 любителей здорового образа жизни из разных уголков России. Это при том, что зарегистрировались 5562 человека. Интересно, что участниц было больше, чем участников — соответственно 2696 и 2139.У мужчин самую короткую дистанцию, 2 км, выиграл Дмитрий Махнёв из посёлка Шайгино Тоншаевского муниципального округа, представляющий клуб любителей бега «Рязань». Результат — 5 минут 50 секунд. Олег Шарманкин из Сосновского проиграл 2 секунды, Даниил Грибков из Нижнего Новгорода — 8. Среди женщин первое место в упорнейшей борьбе заняла Елена Лебедева из Саранска, на второй и третьей позициях — борчанка Анастасия Завьялова и Ксения Хаченкова из столицы Приволжья. У всех трёх спортсменок зафиксировано одинаковое время — 6.41, их разделили сотые доли секунды.
В пятикилометровом забеге победили Андрей Долин из Нижнего Новгорода (15.09) и Ариадна Трофименцева из Дзержинска (17.56). Вторыми финишировали гости из других регионов — кисловодчанин Евгений Пищалов (15.23) и москвичка Анастасия Орлова (18.26). На третью ступень пьедестала поднялись арзамасец Иван Шапаев (15.28) и опять же Елена Лебедева (18.28).
Наконец, на десятке больше всех преуспели легкоатлеты из столицы ПФО Павел Егоров (30.35) и Виктория Анисимова (35.26). Призёрами стали Андрей Сущеня (Гомель, Республика Беларусь, 30.41), Игорь Андреев (Санкт-Петербург, 30.54), Татьяна Ергунова (Кисловодск, 37.06) и Мария Леднёва (Москва, 38.22).
Обязанности главного судьи выполнял мастер спорта по лёгкой атлетике Александр Абрамов — рекордсмен эстафеты на призы газеты «Нижегородская правда», 12 раз побеждавший на престижном нулевом этапе.
Все результаты нынешнего Ночного забега в Столице закатов будут опубликованы в газете «Нижегородский спорт». Этот выпуск увидит свет в среду, 5 августа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как нижегородская студентка стала одной из лучших легкоатлеток страны.