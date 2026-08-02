Ночной забег в Столице закатов состоялся на Нижне-Волжской набережной

Стартовали в Ночном забеге 4835 любителей здорового образа жизни из разных уголков России. Это при том, что зарегистрировались 5562 человека. Интересно, что участниц было больше, чем участников — соответственно 2696 и 2139.У мужчин самую короткую дистанцию, 2 км, выиграл Дмитрий Махнёв из посёлка Шайгино Тоншаевского муниципального округа, представляющий клуб любителей бега «Рязань». Результат — 5 минут 50 секунд. Олег Шарманкин из Сосновского проиграл 2 секунды, Даниил Грибков из Нижнего Новгорода — 8. Среди женщин первое место в упорнейшей борьбе заняла Елена Лебедева из Саранска, на второй и третьей позициях — борчанка Анастасия Завьялова и Ксения Хаченкова из столицы Приволжья. У всех трёх спортсменок зафиксировано одинаковое время — 6.41, их разделили сотые доли секунды.