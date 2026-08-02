Пострадавшим от паводка в Ирбите выплатили компенсации на 4,3 млн руб

«Есть много вопросов, связанных с обычными бытовыми задачами: необходимо расчистить канавы, восстановить дороги. Это задачи, которые накопились ранее. Они не останутся без внимания. Опыт Кушвы показал, что если взяться и хорошо сделать, то это все очень реально», — резюмировал Сурганов.