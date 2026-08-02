Как выбрать идеальные макароны: Роспотребнадзор дал советы жителям Красноярского края

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют при выборе макарон обращать внимание на изделия из пшеницы твердых сортов (на упаковке ищите маркировку «группа А», «1 класс» или прямое указание). Отличной альтернативой станут спагетти из цельнозерновой муки: зерно перемалывают вместе с оболочкой, благодаря чему сохраняются витамины и минералы. Белок: в составе должно быть не менее 12 г на 100 г продукта. Внешний вид: качественные изделия гладкие, желтого или золотистого цвета и стекловидные на изломе. Слишком белый цвет, крошки и ломаные кусочки на дне пачки — признак использования мягких сортов пшеницы. Чтобы сохранить пищевые волокна, стимулирующие работу кишечника, не переваривайте, а даже недоваривайте макаронные изделия. Возьмите высокую кастрюлю с толстыми стенками (пропорция: 1 литр воды на каждые 100 г сухих изделий). Солите воду до закипания. Опускайте макароны только в сильно кипящую воду. После погружения убавьте огонь до среднего и обязательно перемешивайте, чтобы изделия не слиплись. А вот обдавать готовый продукт холодной водой эксперты не рекомендуют, чтобы сохранить витамины. Даже самая полезные макаронные изделия — блюдо не на каждый день, отмечают эксперты. Ешьте их 2−3 раза в неделю, желательно в первой половине дня — тогда макароны принесут пользу здоровью и не навредят фигуре.