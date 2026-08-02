В День ВДВ волгоградцам напомнили о десантниках-героях Сталинграда

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» напомнили, что в годы Великой Отечественной войны именно из воздушно-десантных корпусов были сформированы гвардейские стрелковые дивизии, и десять из них в критический момент битвы за Сталинград перебросили на защиту города.