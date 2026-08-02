В День ВДВ волгоградцам напомнили о десантниках-героях Сталинграда

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» напомнили, что в годы Великой Отечественной войны именно из воздушно-десантных корпусов были сформированы гвардейские стрелковые дивизии, и десять из них в критический момент битвы за Сталинград перебросили на защиту города.
Плечом к плечу здесь сражались 33-я, 34-я, 35-я, 36-я, 37-я, 38-я, 39-я, 40-я и 41-я гвардейские стрелковые дивизии, а также 13-я гвардейская, которая ведёт свою родословную от 3-го воздушно-десантного корпуса. Вчерашние десантники встретили под Сталинградом многократно превосходящего противника и не дрогнули.
Навыки, полученные для действий в тылу врага, обернулись грозным преимуществом прямо посреди разрушенного города. Окружение их не пугало, а руины они превращали в опорные пункты — маневрировали, били из засад, дрались за каждую лестничную площадку. Там, где не хватало патронов, в ход шли штыки и приклады.
Эта отчаянная стойкость дорого обошлась врагу и дорого стоила самим гвардейцам, но именно она позволила удержать берег Волги и выиграть время для будущего контрнаступления, переломившего ход всей войны.
Ранее сообщалось о трёх братских могилах защитников героев ВОВ восстановленных под Волгоградом.