В Нижегородской области пастух погиб от удара молнии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Пастух скончался от удара молнией в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона.
Инцидент произошло 30 июля около 13.00 мск в деревне Содомово Уренского муниципального округа.
«Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО “Нива” получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника», — говорится в сообщении.
Нижегородская трудовая инспекция устанавливает все причины и обстоятельства несчастного случая, начато расследование.