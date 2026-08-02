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В Нижегородской области пастух погиб от удара молнии

В нижегородской деревне Содомово пастух погиб от удара молнии.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Пастух скончался от удара молнией в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона.

Инцидент произошло 30 июля около 13.00 мск в деревне Содомово Уренского муниципального округа.

«Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО “Нива” получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника», — говорится в сообщении.

Нижегородская трудовая инспекция устанавливает все причины и обстоятельства несчастного случая, начато расследование.