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В Краснодарском крае пройдет серия обучающих интенсивов для бизнеса

Особое внимание уделят кадровой политике при работе с наемными сотрудниками, самозанятыми и ГПХ.

Источник: Национальные проекты России

Цикл обучающих мероприятий «Бухгалтер. Про» для поддержки бизнеса будет проходить в Краснодарском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

Программа представляет собой серию двухдневных очных интенсивов, которые пройдут сразу в пяти муниципалитетах края: Краснодар, Новороссийск, Кореновск, Кропоткин и Новокубанск. Цикл мероприятий откроет краевая столица, где обучение состоится 18−19 августа, а завершится в Новокубанске 8−9 октября. В ходе интенсива участники рассмотрят ключевые аспекты ведения бизнеса, особое внимание будет уделено кадровой политике при работе с наемными сотрудниками, самозанятыми и ГПХ. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

«Интенсив “Бухгалтер. Про” поможет предпринимателям разобраться в изменениях налогового законодательства, внедрить современные цифровые решения и увереннее вести бизнес в новых условиях. Повышение финансовой и управленческой грамотности предпринимателей напрямую влияет на устойчивость компаний и развитие малого и среднего бизнеса в регионе», — отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.