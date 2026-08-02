В Краснодарском крае пройдет серия обучающих интенсивов для бизнеса

Программа представляет собой серию двухдневных очных интенсивов, которые пройдут сразу в пяти муниципалитетах края: Краснодар, Новороссийск, Кореновск, Кропоткин и Новокубанск. Цикл мероприятий откроет краевая столица, где обучение состоится 18−19 августа, а завершится в Новокубанске 8−9 октября. В ходе интенсива участники рассмотрят ключевые аспекты ведения бизнеса, особое внимание будет уделено кадровой политике при работе с наемными сотрудниками, самозанятыми и ГПХ. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.