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В Амурске резиновая лодка столкнулась с катером, один человек погиб

На судне находились пять Амурчан, лодка опрокинулась, остальных спасли проходившие мимо.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на реке Амур произошло столкновение резиновой лодки и катера. Инцидент случился 2 августа около двух часов ночи в районе пристани города Амурска. В результате происшествия один человек погиб. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным данным, резиновая лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону Амурска. На пути следования в неё врезался катер. От удара лодка опрокинулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Остальных граждан на берег доставило судно, проходившее мимо.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки. Также надзорное ведомство проверяет, насколько полно уполномоченные органы реализуют свои полномочия по профилактике происшествий на водном транспорте.

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