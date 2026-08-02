В Амурске резиновая лодка столкнулась с катером, один человек погиб

По предварительным данным, резиновая лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону Амурска. На пути следования в неё врезался катер. От удара лодка опрокинулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Остальных граждан на берег доставило судно, проходившее мимо.