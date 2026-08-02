В Архангельске завершился образовательный семинар Северной железной дороги

Молодежный образовательный семинар Северной железной дороги состоялся в Архангельске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Участниками стали 60 молодых специалистов из Архангельска, Котласа, Няндомы и Коноши. Для них провели викторину «Многоликая Россия», на которой они проверили свои знания о стране, Русском Севере, узнали интересные факты о Поморье, а также выполнили командные задания.
Завершением стал поморский хоровод от хореографического ансамбля «Овация», в ходе которого молодые специалисты познакомились с элементами традиционной поморской культуры, народными играми и обрядами.
Программа продолжилась в Северодвинске, где для молодых специалистов прошла просветительская встреча Российского общества «Знание». Участникам рассказали о строительстве города, роли железнодорожных войск в создании магистрали, Севмаше и трудовых династиях предприятия. Кроме того, состоялась интеллектуальная игра «Знай поморский край».
«Для нас было важно, чтобы участники семинара не только получили новые знания и навыки, но и смогли по-новому открыть для себя Русский Север, его историю, культуру и традиции. Такие форматы помогают объединять молодых специалистов и формировать чувство сопричастности к месту, где они живут и работают», — подчеркнул руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.