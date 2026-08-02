В Архангельске завершился образовательный семинар Северной железной дороги

«Для нас было важно, чтобы участники семинара не только получили новые знания и навыки, но и смогли по-новому открыть для себя Русский Север, его историю, культуру и традиции. Такие форматы помогают объединять молодых специалистов и формировать чувство сопричастности к месту, где они живут и работают», — подчеркнул руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.