На Кубани сотрудники межпоселенческой библиотеки обучились бережливости

Сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки в Краснодарском крае прошли обучение по программе «Бережливое производство в организациях: подготовка к прохождению партнерской проверки качества образца». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Новокубанского района.
В ходе обучения специалисты познакомились с принципами эффективной организации рабочего пространства, изучили инструменты выявления и устранения потерь. Также они разобрали методы производственного анализа, позволяющие оперативно выявлять отклонения в процессах и принимать решения, направленные на повышение эффективности работы.
«Бережливые технологии помогают усовершенствовать и оптимизировать процессы в библиотеке: сделать более удобной для читателей и работающего персонала — быстрее найти нужные книги и получить помощь, тем самым внедряем цифровые решения, не теряя традиций книжной культуры», — отметила директор Новокубанской межпоселенческой библиотеки Светлана Шагинянц.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.