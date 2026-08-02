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В деревне Садовой Вологодской области прошел народный праздник «У Калины»

Для жителей и гостей деревни подготовили насыщенную творческую программу: песни, конкурсы и мастер-классы.

Источник: Национальные проекты России

Народный праздник «У Калины» состоялся 25 июля в деревне Садовой Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Белозерского муниципального округа.

Мероприятие было посвящено фильму «Калина красная» Василия Шукшина. Для жителей и гостей деревни подготовили насыщенную творческую программу: песни, конкурсы и мастер-классы. Все желающие могли сфотографироваться в стилизованной фотозоне, приобрести сувениры на память и прогуляться по знаковым местам съемок фильма.

Кроме того, гости угощались чаем и пирогами. Праздник позволил гостям не только весело провести время, но и глубже прикоснуться к культурному наследию, связанному с именем великого писателя и режиссера.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.