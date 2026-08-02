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Лантратова помогла жене участника СВО найти раненого мужа

Лантратова помогла жене участника СВО установить местонахождение раненого мужа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с Минобороны России помогла супруге участника СВО из Сахалинской области установить местонахождение раненого мужа.

Лантратова в своем канале на платформе «Макс» рассказала, что к ней обратилась жена участника спецоперации из Сахалинской области, связь с которым была потеряна после получения им тяжелых ранений.

«Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко мы направили срочный запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России», — написана она.

Омбудсмен отметила, что ситуацию удалось прояснить благодаря оперативному взаимодействию с ведомством: военнослужащий находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, где проходит лечение.