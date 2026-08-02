Почти 2 тысячи автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС

Самая большая очередь из грузовиков фиксируется в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе. Здесь ждут оформления на въезд в Польшу 340 фур. Еще 90 грузовых машин находится в очереди в ПП «Берестовица».
Что касается литовского направления, то в «Каменном Логе» скопилось 120 машин, а в «Бенякони» — 150. Также еще 64 грузовика ждут въезда в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина».
Также больше всего легковых авто скопилось на границе республики с Польшей. В ПП «Брест» находится 500 легковушек, в «Брузгах» — 215 и еще 80 — в «Берестовице».
На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 300 легковых автомобилей: в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» находится по 150 машин.
Только одна легковушка ждет въезда в Латвию в ПП «Григоровщина».
Ранее, в пятницу, министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объявил о закрытии единственного действовавшего ранее погранпункта «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе, сославшись на технические причины.