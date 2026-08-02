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В Янтарном море набирает силу: ситуация на калининградском побережье 2 августа

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 2 августа, море на калининградском побережье в основном благосклонно к отдыхающим, но в Янтарном начинает показывать характер. Информацию «Клопс» передали спасатели.

Балтийск: флаг жёлтый. Море стихает, волнение небольшое. Температура воды — +20, воздуха — +19…+20, днём постепенно потеплеет. Зеленоградск: флаг белый. Температура воды — +15, воздуха — +24. Пионерский: флаги пока не вывешивали, купание разрешено. Волн почти нет. Температура воды — +18, воздуха — +21, ветер — 4−5 м/с. Светлогорск: флаг жёлтый. Ветер юго-западный, есть небольшое волнение. Температура воды — +19, воздуха — +21, на солнце может быть теплее. Янтарный: флаг жёлтый, возможно, его сменят на красный. Волнение усиливается. Температура воды — +18, воздуха — примерно +22.

Информация актуальна на момент публикации.