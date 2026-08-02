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В Волгоградской области разработали автомаршрут «Казаки и реки»

Он охватывает семь районов, а также города Михайловку, Урюпинск, Волгоград.

Источник: Национальные проекты России

Туристический автомаршрут «Казаки и реки» разработали в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.

Путешественники смогут погрузиться в атмосферу казачьего быта в этнографических комплексах, осмотреть храмы и побывать в местах, связанных с героическими страницами отечественной истории. В числе ключевых точек маршрута — Урюпинский художественно‑краеведческий музей, живописная Хоперская тропа, памятный знак «Донским казакам — защитникам Отечества», природный парк «Усть‑Медведицкий» и Шукшинский утес.

Маршрут охватывает семь районов Волгоградской области — Урюпинский, Алексеевский, Новоаннинский, Кумылженский, Серафимовичский, Клетский и Иловлинский, а также города Михайловку, Урюпинск, Волгоград. Путь проходит вдоль берегов живописных рек региона — Хопра, Бузулука, Медведицы, Иловли, Дона и Волги.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.