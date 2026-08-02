В Московском зоопарке появился птенец редких папуанских калао

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Третий птенец редких папуанских калао Нун и Ра родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Посетители Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, могут увидеть молодого папуанского калао. Это уже третий птенец, появившийся у пары редких птиц (Нун и Ра — ред.). Несколько месяцев после вылупления он находился в гнезде, а теперь живет вместе с родителями в павильоне “Дом птиц” на старой территории», — говорится в сообщении.
Уточняется, что папуасские калао — представители семейства птиц-носорогов, которые обитают в тропических лесах южной части Молуккских островов, ведут дневной образ жизни и отличаются громкими голосами. Кроме того, они не строят гнезд, а используют готовые укрытия — дупла деревьев.
«Пол птенца уже определен — это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру птенец почти не отставал от родителей, Нун и Ра. Единственное, что выдает его юный возраст, — отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отмечается на сайте мэра, в рацион птиц входят папайя, груши, киви, бананы, виноград и другие ягоды, овощи, белковые продукты, специальный комбикорм, а также манго и хурма.