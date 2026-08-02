В Калининграде 86 добровольцев сдали 40 литров крови на донорской субботе

В Калининграде на площади Победы прошла всероссийская донорская акция «Код донора. Единство народов России». За пять часов работы мобильного комплекса 86 добровольцев сдали 40 литров цельной крови. Среди участников — министр здравоохранения Сергей Дмитриев, который лично сдал кровь.
14 человек дополнительно сдали образцы для HLA-типирования и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Калининградская область — один из лидеров по развитию этого направления: в регистр направлено уже около 7,5 тыс. образцов, 22 жителя стали донорами костного мозга.
Главный врач Станции переливания крови Нина Кабанчук напомнила, что вступить в регистр могут граждане России от 18 до 35 лет с весом более 50 кг. Процедура типирования ничем не отличается от обычного забора крови. Чем больше образцов в регистре, тем выше шанс найти совместимого донора для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.
Министр здравоохранения отметил, что акция прошла в выходной день, чтобы дать возможность сдать кровь тем, кто не может прийти в будни. Регулярные выезды мобильного комплекса (10−12 в месяц) обеспечивают стабильный запас крови для лечебных учреждений региона.