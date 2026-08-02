В Калининграде 86 добровольцев сдали 40 литров крови на донорской субботе

Главный врач Станции переливания крови Нина Кабанчук напомнила, что вступить в регистр могут граждане России от 18 до 35 лет с весом более 50 кг. Процедура типирования ничем не отличается от обычного забора крови. Чем больше образцов в регистре, тем выше шанс найти совместимого донора для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.