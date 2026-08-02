Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде 86 добровольцев сдали 40 литров крови на донорской субботе

В Калининграде на площади Победы прошла всероссийская донорская акция «Код донора. Единство народов России». За пять часов работы мобильного комплекса 86 добровольцев сдали 40 литров цельной крови. Среди участников — министр здравоохранения Сергей Дмитриев, который лично сдал кровь.14 человек дополнительно сдали образцы для…

Источник: Янтарный край

В Калининграде на площади Победы прошла всероссийская донорская акция «Код донора. Единство народов России». За пять часов работы мобильного комплекса 86 добровольцев сдали 40 литров цельной крови. Среди участников — министр здравоохранения Сергей Дмитриев, который лично сдал кровь.

14 человек дополнительно сдали образцы для HLA-типирования и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Калининградская область — один из лидеров по развитию этого направления: в регистр направлено уже около 7,5 тыс. образцов, 22 жителя стали донорами костного мозга.

Главный врач Станции переливания крови Нина Кабанчук напомнила, что вступить в регистр могут граждане России от 18 до 35 лет с весом более 50 кг. Процедура типирования ничем не отличается от обычного забора крови. Чем больше образцов в регистре, тем выше шанс найти совместимого донора для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

Министр здравоохранения отметил, что акция прошла в выходной день, чтобы дать возможность сдать кровь тем, кто не может прийти в будни. Регулярные выезды мобильного комплекса (10−12 в месяц) обеспечивают стабильный запас крови для лечебных учреждений региона.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше