Где в Крыму и Севастополе можно купить топливо 2 августа

В канале Минтопэнерго Крыма на платформе МАКС опубликована карта АЗС, на которых можно заправиться, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что лимит в размере 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС Севастополя.
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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