Лукашенко потребовал от КГК взвешенных действий

Так, 2 августа белорусский лидер поздравил работников и ветеранов органов Госконтроля с профессиональным праздником. Лукашенко подчеркнул, что незыблемые приоритеты в деятельности КГК являются обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития, эффективное использование госсредств. И сказал, что требуется от Госконтроля: