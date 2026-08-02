Лукашенко потребовал от КГК взвешенных действий

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Комитета госконтроля взвешенных действий, сообщила пресс-служба президента.
Так, 2 августа белорусский лидер поздравил работников и ветеранов органов Госконтроля с профессиональным праздником. Лукашенко подчеркнул, что незыблемые приоритеты в деятельности КГК являются обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития, эффективное использование госсредств. И сказал, что требуется от Госконтроля:
— Стоящие перед ведомством задачи требуют продуманных и взвешенных действий, соблюдения оптимального баланса интересов государства и хозяйствующих субъектов.
Также Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов по-прежнему будут являться лучшие традиции, профессиональные знания, опыт, внедрение прогрессивных технологий, активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений со стороны комитета.
— Ваш ежедневный труд — это истинное служение Родине на принципах высочайшей самоотдачи, объективности и законности, — констатировал белорусский президент в обращении к КГК.
Напомним, весной 2026 года белорусский президент обновил руководство Комитета государственного контроля Беларуси.
А еще мы писали, что в Беларуси за КГК могут закрепить полную независимость в выполнении своих задач.