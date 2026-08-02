В Югре научились ликвидировать разливы нефти с помощью бактерий

Ученые Сургутского государственного университета (СурГУ) при участии сотрудников Сибирского федерального университета предложили ликвидировать разливы нефти с помощью микробов, живущих в почвах. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа.
Специалисты установили, что «активировать» бактерии можно с помощью аммиачной селитры — компонента удобрений, которые вносятся в почву ранней весной для стимуляции роста цветов и ягод. Исследователи взяли образцы песчаной подзолистой почвы, которая распространена в северных регионах, и искусственно загрязняли сырой нефтью. Затем их хранили при двух температурных режимах и оценивали изменение содержания нефтепродуктов и численности почвенных микроорганизмов при различных вариантах азотной биостимуляции, рассказали в СурГУ.
«Нам нужно, чтобы микроорганизмы в почве “съедали” разлитую нефть. Чтобы процесс “поедания” был активным, микроорганизмам необходимы питательные вещества. Для этого мы их “подкармливаем”, стараемся дать то, что ограничивает их рост. В нашем случае — соединения азота. Мы показали, что важно не только “подкормить” микроорганизмы, но и сделать это правильно. На эффективность такой природной очистки влияют температура, степень загрязнения почвы и то, какую форму азота использовать», — подчеркнул один из авторов работы, молодой исследователь научно-образовательного центра Института естественных и технических наук, аспирант СурГУ Артур Дурягин.
Следующий этап работы — проверить полученные результаты в условиях, максимально приближенных к реальным, а также найти новые способы ускорить восстановление нефтезагрязненных почв. Одним из направлений исследований является использование специально подобранных нефтеразлагающих бактерий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.