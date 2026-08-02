В Югре научились ликвидировать разливы нефти с помощью бактерий

«Нам нужно, чтобы микроорганизмы в почве “съедали” разлитую нефть. Чтобы процесс “поедания” был активным, микроорганизмам необходимы питательные вещества. Для этого мы их “подкармливаем”, стараемся дать то, что ограничивает их рост. В нашем случае — соединения азота. Мы показали, что важно не только “подкормить” микроорганизмы, но и сделать это правильно. На эффективность такой природной очистки влияют температура, степень загрязнения почвы и то, какую форму азота использовать», — подчеркнул один из авторов работы, молодой исследователь научно-образовательного центра Института естественных и технических наук, аспирант СурГУ Артур Дурягин.