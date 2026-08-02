В Калининграде ищут подрядчика для строительства нового участка улицы Понартской

Согласно документам, победителю торгов предстоит обустроить участок протяжённостью 588 метров от существующей проезжей части на Понартской до пересечения с улицей Громовой. Там сделают четыре полосы с тротуаром и велодорожкой. Кроме того, организуют 30 парковочных мест и остановочный пункт. На пересечении с Громовой будет кольцевая развязка.