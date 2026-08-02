В Калининграде ищут подрядчика для строительства нового участка улицы Понартской. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, победителю торгов предстоит обустроить участок протяжённостью 588 метров от существующей проезжей части на Понартской до пересечения с улицей Громовой. Там сделают четыре полосы с тротуаром и велодорожкой. Кроме того, организуют 30 парковочных мест и остановочный пункт. На пересечении с Громовой будет кольцевая развязка.
Начальная цена контракта составляет 266,3 миллиона рублей. Подрядчика определят 11 августа. Срок исполнения — 504 дня.
Часть улицы Понартской от аллеи Смелых до ЖК «Атлант» построили несколько лет назад. На оставшейся территории временно уложили бетонные плиты. В администрации Калининграда объясняли, что строительство участка до улицы Громовой задерживается из-за выноса высоковольтной линии.