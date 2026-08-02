Женщина на «Киа» врезалась в автобус под Волгоградом, трое пострадали

В Михайловском районе Волгоградской области 1 августа произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Женщина за рулем «Киа Рио» не рассчитала дистанцию и врезалась в «Мерседес-Бенц», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.