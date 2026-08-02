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Дмитрий Кабайло принял участие в ночном забеге в Нижнем Новгороде

Вместе с министром спорта на старт вышли 5,5 тысяч бегунов.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло 1 августа принял участие в ночном забеге. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

— Ночной — самый драйвовый забег в Столице закатов. Сегодня на старте 5 500 бегунов, — сообщил Дмитрий Кабайло. — Конечно, тоже пробежал.

По словам министра, многие бегуны впервые вышли на старт. Для них подошла дистанция в два километра. Для более опытных спортсменов были предусмотрены дистанции 5 и 10 километров.

— Отличная поддержка на трассе — музыка, волонтёры спорта, мотивирующая подсветка кремлевской стены от Сбера и Dreamlaser, — поделился впечатлениями Дмитрий Кабайло.

Стоит отметить, что ночные забеги в Нижегородской области проходят уже четвертый год подряд.