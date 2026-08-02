В поликлинике Арамиля Свердловской области открыли кабинет физиотерапии

Кабинет физиотерапии начал работать в детской поликлинике в городе Арамиле Свердловской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Арамильского городского округа.
В кабинете применяют различные методы аппаратного лечения: электрофорез при нарушении кровообращения, амплипульс при нарушении тонуса мышц, тубус-кварц, магнитолазер, фонофорез при ЛОР-патологии и многие другие. Главный врач Арамильской городской больницы Егор Колобов отметил, что длительность курса аппаратной терапии составляет в среднем 5−10 процедур, но может варьироваться в зависимости от показаний.
«Физиотерапевтическое лечение помогает ускорить выздоровление и реабилитацию ребенка, позволяет снизить лекарственную нагрузку. В большинстве случаев маленькие пациенты и их родители видят положительный эффект от физиотерапевтических процедур», — подчеркнул Егор Колобов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.