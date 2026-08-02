На Ямале стартовал пятый сезон проекта «Экология внутри»

Пятый сезон экопросветительского проекта «Экология внутри» проходит с 25 июля по 25 августа в Ямало-Ненецком автономном округе. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона.
Более 100 добровольцев в пяти муниципалитетах Ямала уже сформировали команды, которые приступили к работе в населенных пунктах. Волонтеры будут очищать территории в своих городах и селах. В этом сезоне среди наставников — экологи, полевые практики, учителя географии, путешественники из Астрахани, Санкт-Петербурга, Стерлитамака, Москвы, Ростова-на-Дону и Приднестровья.
В программу вошла не только работа в поле, но и организация экопросветительских событий для населения. Во всех городах проекта запланирован окружной фестиваль «Экология внутри». В ходе него организуют пространство для обмена вещами, творческие мастер-классы и интерактивные зоны. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.