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В Челябинске отметили день ВДВ: фоторепортаж

В Челябинске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск.

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Ветераны, действующие военнослужащие и горожане собрались у памятных мест, чтобы поздравить «голубые береты» с профессиональным праздником.

Торжественная часть включала возложение цветов к мемориалам, выступления официальных лиц и концертную программу. Главные герои дня — те, кто служил и продолжает служить в элитных войсках, — принимали поздравления от земляков. Атмосфера праздника объединила поколения: рядом с седыми ветеранами стояли молодые ребята в тельняшках — будущее российского десанта.