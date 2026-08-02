В Челябинске отметили день ВДВ: фоторепортаж

Торжественная часть включала возложение цветов к мемориалам, выступления официальных лиц и концертную программу. Главные герои дня — те, кто служил и продолжает служить в элитных войсках, — принимали поздравления от земляков. Атмосфера праздника объединила поколения: рядом с седыми ветеранами стояли молодые ребята в тельняшках — будущее российского десанта.