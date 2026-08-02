«Никто, кроме нас»: Иркутск отметил 96-летие Воздушно-десантных войск

«Крылатая пехота славится исключительным мужеством и отвагой. Вы чтите традиции, знаете цену боевому братству и настоящему товариществу. В этот день мы с глубоким уважением вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто участвовал в миротворческих миссиях. И гордимся бойцами, которые сегодня продолжают их дело в зоне проведения СВО. Спасибо вам за профессионализм, выдержку и верность присяге», — обратился к военнослужащим и ветеранам ВДВ Руслан Болотов.