«Никто, кроме нас»: Иркутск отметил 96-летие Воздушно-десантных войск

IrkutskMedia, 2 августа. В Иркутске прошли мероприятия (6+), посвященные 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России. Торжественный митинг (6+) состоялся у мемориального комплекса «Вечный огонь», где военнослужащим и ветеранам боевых действий вручили награды и благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В мероприятии приняли участие губернатор Приангарья Игорь Кобзев, депутат Законодательного собрания региона Денис Ягодзинский, мэр Иркутска Руслан Болотов, первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, представители Союза десантников, военного комиссариата, территориального гарнизона и ДОСААФ.
Глава региона поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ, отметив их вклад в сохранение боевых традиций и патриотическое воспитание молодежи.
«Воздушно-десантные войска во все времена были и остаются символом отваги, высокого профессионализма и несгибаемой силы духа. С честью выполнив свой воинский долг, вы продолжаете служить Родине, сохраняя боевые традиции, воспитывая молодежь на примерах истинного патриотизма, гражданской ответственности и любви к своей стране. Особую значимость эта работа приобретает сегодня, когда защитники России продолжают с честью отстаивать национальные интересы и безопасность нашего государства», — сказал Игорь Кобзев.
Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил десантникам благодарственные письма за многолетнюю общественную работу и вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
«Крылатая пехота славится исключительным мужеством и отвагой. Вы чтите традиции, знаете цену боевому братству и настоящему товариществу. В этот день мы с глубоким уважением вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто участвовал в миротворческих миссиях. И гордимся бойцами, которые сегодня продолжают их дело в зоне проведения СВО. Спасибо вам за профессионализм, выдержку и верность присяге», — обратился к военнослужащим и ветеранам ВДВ Руслан Болотов.
После митинга участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу «Вечный огонь». Затем колонна прошла по улице Чкалова к памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову на бульваре Гагарина.
Завершились праздничные мероприятия у памятника Александру III. Для жителей города организовали работу полевой кухни, показательные выступления, конкурсы и спортивные состязания.