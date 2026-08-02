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Беспрозванных поздравил жителей Славска с Днём города

Вчера, 1 августа губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в торжествах, посвящённых Дню города Славска. Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.

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Вчера, 1 августа губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в торжествах, посвящённых Дню города Славска. Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.

Глава региона вручил главе муниципального образования Сергею Яцкову орден «За заслуги перед Калининградской областью». Алексей Беспрозванных отметил вклад жителей в восстановление и развитие города после войны, подчеркнув, что Славский район — это край польдеров, где сосредоточено около 70% всех польдерных земель региона. Он также рассказал о развитии округа: строительстве дорог, ремонте школ и домов культуры, благоустройстве парков и спортивных площадок.

В знак признания заслуг губернатор вручил медали «80 лет Калининградской области» десяти жителям Славска — представителям сфер здравоохранения, образования, культуры и управления.