Беспрозванных поздравил жителей Славска с Днём города

Глава региона вручил главе муниципального образования Сергею Яцкову орден «За заслуги перед Калининградской областью». Алексей Беспрозванных отметил вклад жителей в восстановление и развитие города после войны, подчеркнув, что Славский район — это край польдеров, где сосредоточено около 70% всех польдерных земель региона. Он также рассказал о развитии округа: строительстве дорог, ремонте школ и домов культуры, благоустройстве парков и спортивных площадок.