В Аркаиме Челябинской области нанесли первую метку Южноуральской тропы

Первую символическую метку нового маршрута Южноуральской тропы нанесли в Аркаиме Челябинской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в главном управлении координации развития туризма в регионе.
Новый маршрут должен пройти от Аркаима до Сибая, а дальше соединиться с основным маршрутом Южноуральской тропы. Планируемая протяженность маршрута от Аркаима до Тургояка составит около 750 км. Общая протяженность Южноуральской тропы со всеми участками составит более 1300 км. Она проходит через горы, хребты, курорты, озера, национальные парки, исторические территории и города Южного Урала.
«Мы рады, что местом для старта маршрута стал Аркаим. Так Южноуральская тропа станет не просто пешеходным маршрутом по горам, а большой историко-природной линией Южного Урала: от бронзового века и “страны городов” через традиционные башкирские конные пастбища, горнозаводские города до курортов, национальных парков и озер Челябинской области», — отметила гендиректор центра проектного развития территорий и туризма Инна Хваткова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.