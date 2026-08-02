В Обнинске Калужской области состоялся гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда.» проходил с 23 по 26 июля в городе Обнинске Калужской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Всего на мероприятии более 20 проектов из 12 регионов представили авторские блюда уличной еды. В меню были дальневосточные булочки пян-се, карельские шаньги, витебская хрустящая «Бульбачка», дагестанские лепешки чуду с сытными начинками, калининградские драники с гребешком и шаурма с крабом, а также томленое мясо из смокера на ольховых дровах.
Особенностью фестиваля стала зона «Гостеприимные города Росатома», где были представлены пять атомградов: Обнинск, Полярные Зори, Советск, Десногорск и Саров. Помимо дегустаций, была организована насыщенная культурная программа. Для семей с детьми работала специальная детская зона с мастер-классами, розыгрышами, выступлениями кавер-групп и творческих коллективов, а также кинотеатром под открытым небом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.