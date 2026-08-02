Туристам в Прикамье рекомендовали не сплавляться по Усьве из-за подъема воды

Ранее в другом туристическом месте также ввели ограничения на посещение. На туристическом маршруте на реке Чусовой (участок от поселка Усть-Койвы до города Чусового) закрыта стоянка у камня Поныш. На вершине скального массива были обнаружены крупные трещины, что свидетельствует о процессе выветривания горной породы. «Существует высокий риск откола крупного фрагмента скалы», — подчеркнули в краевом минприроды.