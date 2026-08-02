В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Оренбурга.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.