Учёные предупредили волгоградцев о магнитной буре в день ВДВ

Сегодня, 2 августа, к Земле прибудет облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки уровня M1.9. Это почти наверняка вызовет магнитную бурю среднего уровня, которая затронет и жителей Волгоградской области. Учёные Инстута космических исследований РАН оценивают вероятность попадания по нашей планете как высокую.
Как поясняют специалисты, событие пограничное: основная часть выброса летит в сторону от Земли, но шансы на то, что удар всё же придётся по касательной, выше, чем на промах. В пользу этого говорят сразу два признака — часть плазмы на снимках коронографов была направлена прямо на наблюдателя, а ещё в ночь с 30 на 31 июля к планете подошли протоны высоких энергий, вызвав небольшой радиационный шторм. Обычно вслед за такими частицами приходит и сам фронт выброса.
Виновницей стала вспышка уровня M1.9, произошедшая вечером 30 июля. Пик бури, по прогнозу, придётся на промежуток с 18 до 21 часа по московскому времени.
Стоит отметить, что оценки разнятся: часть прогнозов относит бурю к уровню G1-G2, тогда как ряд специалистов ожидает 2 августа спокойной геомагнитной обстановки лишь со слабыми колебаниями.
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