Учёные предупредили волгоградцев о магнитной буре в день ВДВ

Как поясняют специалисты, событие пограничное: основная часть выброса летит в сторону от Земли, но шансы на то, что удар всё же придётся по касательной, выше, чем на промах. В пользу этого говорят сразу два признака — часть плазмы на снимках коронографов была направлена прямо на наблюдателя, а ещё в ночь с 30 на 31 июля к планете подошли протоны высоких энергий, вызвав небольшой радиационный шторм. Обычно вслед за такими частицами приходит и сам фронт выброса.