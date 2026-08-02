В Хабаровском крае спасли двух застрявших на мели белух с детенышами

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Студенты, работники рыбодобывающего предприятия и местные жители спасли троих детенышей и двух взрослых белух, застрявших на мели в устье реки Уда в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
«Эти уникальные кадры — из Тугуро-Чумиканском района. Люди спасают белух, которые застряли на мели во время отлива в устье реки Уда. Троих детенышей и двух взрослых белух, попавших в беду, утром заметили студенты, работающие во время путины на предприятии “Сонико-Чумикан”. Ребята отогнали собак, сообщили в службу ЕДДС и бросились спасать китов», — написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что почти сразу к студентам присоединились работники еще одного рыбодобывающего предприятия «Чуттан», сотрудники администрации района и прокуратуры, неравнодушные жители района.
«Троих детенышей быстро удалось снять с камней, а вот взрослые застряли надежно. Для них подогнали грузовик с краном. Китов все время поливали водой, не давали их коже высохнуть. По словам главы района Изабеллы Осиповой, которая тоже все это время провела возле белух, на их спасение ушло два часа. Сейчас они в безопасности. Но люди все равно дежурят на берегу — ждут прилива. Хотят убедиться, что киты благополучно уйдут в море», — отметил губернатор.