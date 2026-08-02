Лиса и несколько видов дятлов поселились в Нижегородском кремле

Лисица, которая несколько лет назад поселилась в Нижегородском кремле, чувствует себя в безопасности из-за запрета на выгул собак, сообщили порталу «Живем в Нижнем» в управлении делами правительства Нижегородской области.
Лиса живет на стройплощадке Губернаторского сада. Собак на территорию в крепости не пускают, поэтому она чувствует себя в безопасности, но при появлении людей сразу же скрывается через решетку ворот Зачатьевской башни.
Кремль стал домом еще и для нескольких видов птиц. С весны 2026 года там живет семейство ушастых сов. А обыкновенная пустельга — небольшой сокол — еще несколько лет выбрала крепость местом обитания. Пока пешеходный маршрут по кремлевской стене был закрыт, пустельги каждый год гнездились на одной из башен. Сейчас они перебрались в нишу под крышей Нижегородского государственного художественного музея. В июле птенцы покинули гнездо и теперь учатся охотиться на грызунов на скошенных откосах.
В последние годы в кремле появился еще один редкий пернатый — канареечный вьюрок. Этот вид обычно обитает в западных регионах, но ему нравятся окультуренные ландшафты, и в Нижнем Новгороде он нашел идеальные условия.
«Его скрипучие песни теперь неотъемлемый атрибут звукового ландшафта кремля, дополняющий голоса экскурсоводов и гул газонокосилок», — отметили в правительстве региона.
Среди важных обитателей кремля — сразу несколько видов дятлов: вертишейка, зеленый, большой пестрый, малый и белоспинный. Они помогают сдерживать численность муравьев и стволовых насекомых, сохраняя старые деревья на территории древней крепости.