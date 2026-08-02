Лиса и несколько видов дятлов поселились в Нижегородском кремле

Кремль стал домом еще и для нескольких видов птиц. С весны 2026 года там живет семейство ушастых сов. А обыкновенная пустельга — небольшой сокол — еще несколько лет выбрала крепость местом обитания. Пока пешеходный маршрут по кремлевской стене был закрыт, пустельги каждый год гнездились на одной из башен. Сейчас они перебрались в нишу под крышей Нижегородского государственного художественного музея. В июле птенцы покинули гнездо и теперь учатся охотиться на грызунов на скошенных откосах.