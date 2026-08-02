Ушастые совы спасают Нижегородский кремль от нашествия грызунов

Ушастые совы помогают регулировать численность грызунов в Нижегородском кремле, сообщили порталу «Живем в Нижнем» в управлении делами правительства Нижегородской области.
Ушастые совы облюбовали старое гнездо серой вороны в Еловом сквере. Весь июнь посетители кремля могли наблюдать птенцов в пуховом наряде, сидящих на ветках, и слышать их писк — так они выпрашивают еду у родителей. Большинство птенцов уже обзавелось перьями и разлетелось по территории, самостоятельно охотясь на грызунов. Один из совят пострадал от атак серых ворон — ему сломали маховые перья, и он потерял способность летать. Его отправили на реабилитацию.
Ушастые совы помогают контролировать численность мышевидных грызунов в Нижегородском кремле. В этом году рыжих полевок развелось очень много — они портят цветники.
«Кремлевские мышевидные грызуны — рыжие полевки, неплохая кормовая база для наших совят. В нынешнее лето полевки необычайно размножились, несмотря на проводимые мероприятия по дератизации территории. Есть надежда, что подросшие совята приведут численность распоясавшихся цветниковых вредителей к приемлемым показателям», — добавили в управлении делами правительства Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что лисица, которая несколько лет назад поселилась в Нижегородском кремле, чувствует себя в безопасности из-за запрета на выгул собак.