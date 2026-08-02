Ушастые совы спасают Нижегородский кремль от нашествия грызунов

Ушастые совы облюбовали старое гнездо серой вороны в Еловом сквере. Весь июнь посетители кремля могли наблюдать птенцов в пуховом наряде, сидящих на ветках, и слышать их писк — так они выпрашивают еду у родителей. Большинство птенцов уже обзавелось перьями и разлетелось по территории, самостоятельно охотясь на грызунов. Один из совят пострадал от атак серых ворон — ему сломали маховые перья, и он потерял способность летать. Его отправили на реабилитацию.