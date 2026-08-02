В Башкирии стартует летняя смена по беспилотным авиасистемам

Летняя профильная смена по беспилотным авиационным системам будет проходить в центре развития талантов «Аврора» в Республике Башкортостан. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.
В ходе смены участники познакомятся с устройством беспилотных летательных аппаратов, освоят основы пилотирования, научатся работать на профессиональных симуляторах и попробуют свои силы в управлении дронами. В программе также предусмотрены занятия по дрон-болу, где ребята отработают навыки взлета, посадки, управления высотой и направлением полета.
Кроме того, будут организованы лекции об истории развития беспилотных технологий и современных разработках. Также дети узнают о перспективах применения дронов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике и других сферах.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.