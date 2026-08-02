Первые лица региона напомнили, почему Воронеж считается родиной ВДВ

«Десантник — это тот, кто беззаветно предан Родине и долгу. Десантник — выдающийся воин. Девиз десантников “никто, кроме нас” означает выполнение задач особой важности и сложности. Воронежская земля оказалась гостеприимной и мягкой для самого первого десанта в истории страны. Поэтому наш областной центр по праву считается родиной ВДВ. Все мы воспринимаем это как священную ценность», — сказали Александр Гусев и Юрий Матузов.