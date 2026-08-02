Первые лица региона напомнили, почему Воронеж считается родиной ВДВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днём Воздушно-десантных войск, который ежегодно отмечается 2 августа. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба областного правительства.
Первые лица региона отметили, что служба в Воздушно-десантных войсках соотносится с исключительным мужеством, силой, умением.
«Десантник — это тот, кто беззаветно предан Родине и долгу. Десантник — выдающийся воин. Девиз десантников “никто, кроме нас” означает выполнение задач особой важности и сложности. Воронежская земля оказалась гостеприимной и мягкой для самого первого десанта в истории страны. Поэтому наш областной центр по праву считается родиной ВДВ. Все мы воспринимаем это как священную ценность», — сказали Александр Гусев и Юрий Матузов.
Также они отметили, что сегодня местом притяжения для жителей и гостей города стал музей Воздушно-десантных войск. Кроме того, в парке у бюста легендарного командующего Василия Маргелова в День ВДВ традиционно собираются те, для кого голубой берет, тельняшка и парашют стали сущностной частью жизни.
Губернатор Воронежской области и председатель областной думы выразили глубокую признательность ветеранам ВДВ за примеры ратной доблести и человеческого достоинства. Также они поблагодарили действующих десантников за верность войсковым традициям, самоотверженное служение Отечеству и героизм, проявляемый в ходе специальной военной операции.