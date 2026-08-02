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Белорусский педиатр назвала самую распространенную аллергию у детей

Педиатр рассказала, какая аллергия чаще всего встречается у детей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какое аллергическое заболевание является одним из наиболее распространенных у детей, пишет «Медицинский вестник».

— Бронхиальная астма остается одним из самых распространенных аллергических заболеваний у детей, — рассказала доцент кафедры педиатрии № 1 Витебского государственного медицинского университета Елена Минина.

По данным детских аллергологов, в Беларуси в 2025 году на диспансерном учете состояли 16 553 ребенка с бронхиальной астмой.

Педиатр пояснила, что лечение детей с бронхиальной астмой включает персонализированную базисную терапию. Кроме того, применяется ситуационная терапия, чтобы купировать симптомы.

— Но даже идеально подобранная схема может не сработать, если лекарство остается в ротовой полости или проглатывается. Это сопряжено в дальнейшем с высоким риском обострений, местных и системных нежелательных реакций, — предупредила специалист.