Белорусский педиатр назвала самую распространенную аллергию у детей

Стало известно, какое аллергическое заболевание является одним из наиболее распространенных у детей, пишет «Медицинский вестник».
— Бронхиальная астма остается одним из самых распространенных аллергических заболеваний у детей, — рассказала доцент кафедры педиатрии № 1 Витебского государственного медицинского университета Елена Минина.
По данным детских аллергологов, в Беларуси в 2025 году на диспансерном учете состояли 16 553 ребенка с бронхиальной астмой.
Педиатр пояснила, что лечение детей с бронхиальной астмой включает персонализированную базисную терапию. Кроме того, применяется ситуационная терапия, чтобы купировать симптомы.
— Но даже идеально подобранная схема может не сработать, если лекарство остается в ротовой полости или проглатывается. Это сопряжено в дальнейшем с высоким риском обострений, местных и системных нежелательных реакций, — предупредила специалист.