В Красноярске продолжают озеленять поперечные улицы центра

В Красноярске продолжается масштабная работа по благоустройству и озеленению улично-дорожной сети. Работы ведутся поэтапно: деревья и кустарники высаживают по мере завершения ремонта дорожного полотна на отдельных участках. На улице Диктатуры пролетариата уже высадили: 28 вязов; 32 яблони; 15 кустов спиреи серой. На улице Кирова появились: 52 куста спиреи серой и 36 кустов спиреи Тор Голд; 21 яблоня; 9 венгерских сиреней и одна ель. В ближайшее время озеленение продолжится высадкой еще семи вязов и четырех яблонь. Осенью текущего года высадка зелёных насаждений начнется на улице Сурикова, напомнили в красноярском Управлении зеленого строительства.