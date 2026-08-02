В Уварово Тамбовской области установили арт-объект «Вишневая семейка»

Арт-объект из восьми «человечков-вишневариков» появился в городе Уварово Тамбовской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
Восемь фигурок «Вишневой семейки», расположенных в разных частях города, образуют туристический маршрут. Жители и гости города смогут самостоятельно или с экскурсоводами найти каждого из вишневариков, познакомиться с их историей, которую они символизируют, и потереть у каждого «вишневого» объекта знаковые места.
Например, согласно легенде, если потереть вишенку у «Вишневарика-Вареньевара», то вас ждет достаток и процветание. Всю серию арт-объектов изготовили уральские мастера, которые работали над проектом от создания концепции до монтажа.
«Арт-объект через восемь фигур рассказывает, как зарождается история города “вишневой столицы”: высаживаются вишневые деревья, собираются плоды, варится варенье, хранятся рецепты, передаются из поколения в поколение легенды тамбовского края и уваровской земли», — отметил заместитель главы администрации города Уварово Валентина Кобзарь.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.