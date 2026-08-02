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Восемь человек эвакуировали из горящего дома в Ванино, один в больнице

Возгорание началось в квартире на первом этаже, где загорелись холодильник и пол.

В посёлке Ванино восемь жильцов эвакуировали из подъезда после пожара в доме на улице Карпатской. Ещё одного человека доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание началось в квартире на первом этаже, где загорелись холодильник и пол. Площадь пожара составила один квадратный метр, однако дым быстро распространился по подъезду.

Пожарные вывели людей с помощью спасательных средств. 73-летнего мужчину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Огонь удалось полностью потушить за 27 минут. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

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