Восемь человек эвакуировали из горящего дома в Ванино, один в больнице

В посёлке Ванино восемь жильцов эвакуировали из подъезда после пожара в доме на улице Карпатской. Ещё одного человека доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Возгорание началось в квартире на первом этаже, где загорелись холодильник и пол. Площадь пожара составила один квадратный метр, однако дым быстро распространился по подъезду.
Пожарные вывели людей с помощью спасательных средств. 73-летнего мужчину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.
Огонь удалось полностью потушить за 27 минут. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
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