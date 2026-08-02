Мама и сестра спали, подруга позвала на помощь: подробности происшествия в Калининграде, где девочка выпала из окна

Около 03:00 школьница разговаривала через окно с подругой, стоявшей во дворе. В какой-то момент девочка не удержалась, упала вниз и потеряла сознание. Испугавшись, подруга стала звать на помощь жильцов первого этажа, которые сразу вызвали скорую. Вскоре на улицу выбежали мама и старшая сестра пострадавшей — в момент происшествия они спали.