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Мама и сестра спали, подруга позвала на помощь: подробности происшествия в Калининграде, где девочка выпала из окна

Несчастный случай произошёл около 03:00 на улице Беланова.

Источник: Клопс.ru

Девятиклассницу, выпавшую ночью из окна третьего этажа на улице Беланова, госпитализировали с тяжёлыми травмами. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Около 03:00 школьница разговаривала через окно с подругой, стоявшей во дворе. В какой-то момент девочка не удержалась, упала вниз и потеряла сознание. Испугавшись, подруга стала звать на помощь жильцов первого этажа, которые сразу вызвали скорую. Вскоре на улицу выбежали мама и старшая сестра пострадавшей — в момент происшествия они спали.

Очнувшись, школьница плакала, кричала от боли и говорила, что у неё онемели ноги. На место приехали полицейские, которые выясняли обстоятельства случившегося. Пострадавшую в сопровождении матери доставили в Детскую областную больницу с подозрением на переломы позвоночника в грудном и поясничном отделах.

Спасатели сообщили, что при падении девочка 2012 года рождения получила травмы. Ребёнка госпитализировали.

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