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В селе Михеевка Нижегородской области открыли птицеводческий комплекс

Его развитие позволит региону дополнительно получать до 295 млн штук куриного яйца в год.

Источник: Национальные проекты России

Птицеводческий комплекс начал работать в селе Михеевка Нижегородской области при господдержке. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выход предприятия на проектные мощности позволит Нижегородской области дополнительно получать до 295 млн штук куриного яйца в год. На площади почти 50 тыс. кв. м расположено пять цехов содержания несушек по 200 тыс. голов в каждом. Также там есть два цеха содержания ремонтного молодняка по 100 тыс. голов в каждом. Благодаря реализации проекта создано 150 рабочих мест.

«Развитие яичного производства — одно из ключевых направлений роста агропромышленного комплекса Нижегородской области. Достигнутый уровень самообеспеченности в 137 процентов — это не просто показатель стабильности, а реальная возможность наращивать экспортный потенциал: излишки продукции мы сможем направлять в другие регионы, укрепляя экономические связи и расширяя рынки сбыта. За первое полугодие 2026 года рост объема производства яиц составил 9 процентов», — отметил заместитель губернатора Егор Поляков.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.