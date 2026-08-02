В селе Михеевка Нижегородской области открыли птицеводческий комплекс

Выход предприятия на проектные мощности позволит Нижегородской области дополнительно получать до 295 млн штук куриного яйца в год. На площади почти 50 тыс. кв. м расположено пять цехов содержания несушек по 200 тыс. голов в каждом. Также там есть два цеха содержания ремонтного молодняка по 100 тыс. голов в каждом. Благодаря реализации проекта создано 150 рабочих мест.