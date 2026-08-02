Чем цифровой рубль отличается от обычного?

В Банке России объяснили, где хранятся такие деньги и почему на них не начисляются проценты.
Многие волгоградцы задаются вопросом: что можно будет делать с цифровым рублём, и чем он отличается от обычного?
Отвечает заместитель управляющего Отделением Банка России по Волгоградской области Илья Морозов:
"Цифровой рубль — это ещё одна форма российских денег наряду с наличными и безналичными. По сути, это тот же самый рубль, только в цифровой форме. Такие деньги хранятся в специальном цифровом кошельке, но счёт открывается не в конкретном банке, а на платформе Банка России. И главное — выбор, пользоваться цифровым рублём или нет, остаётся за человеком.
Открыть счёт с цифровыми рублями и пользоваться остатком на нём гражданин или компания могут через мобильное приложение или сайт коммерческого банка, который подключён к платформе. Сделать это можно будет после 1 сентября 2026 г.
С этого дня крупнейшие банки и торговые компании с годовой выручкой более 120 млн руб. должны будут предоставлять своим клиентам возможность при желании совершать операции с цифровыми рублями. К сентябрю 2028 г. к системе подключатся все банки и любые торговые точки с годовой выручкой от 20 млн руб.
Проценты на остаток цифровых рублей не начисляются. Депозит — это продукт коммерческих банков, а цифровой рубль хранится непосредственно на платформе Банка России. Поэтому, если ваша цель — сохранить деньги и получить доход, для этого по-прежнему нужно открывать банковский вклад. Цифровой рубль — это прежде всего средство платежа, а не сбережения. По своей сути он больше похож на наличные в вашем кошельке: вы храните там сумму на повседневные расходы, а для накоплений используете банковские вклады.
Чтобы «обналичить» цифровой рубль, нужно сначала перевести деньги из цифрового кошелька на ваш счёт в банке. Сделать это можно через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка. Вы сможете и пополнить счёт с цифровыми рублями — также через мобильное приложение. Это очень удобно: если, например, продавец не принимает цифровую валюту, вы за пару секунд переводите её в обычный безналичный рубль и оплачиваете покупку.
Цифровой рубль не заменит привычные наличные или безналичные деньги, он создаётся для того, чтобы стать ещё одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией. Благодаря внедрению цифрового рубля расчёты станут быстрее, безопаснее и прозрачнее".