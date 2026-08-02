Чем цифровой рубль отличается от обычного?

Чтобы «обналичить» цифровой рубль, нужно сначала перевести деньги из цифрового кошелька на ваш счёт в банке. Сделать это можно через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка. Вы сможете и пополнить счёт с цифровыми рублями — также через мобильное приложение. Это очень удобно: если, например, продавец не принимает цифровую валюту, вы за пару секунд переводите её в обычный безналичный рубль и оплачиваете покупку.